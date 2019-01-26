Китай решает изменить свои цели перед лицом глобального «климата»

Китай немного смягчил свои цели экономического роста и военных расходов на этот год в условиях климата, который был назван, как «более серьезный и сложный».

В своем ежегодном отчете о задачах правительства - подобно выступлению о состоянии нации - премьер-министр Китая Ли Кэцян объявил о цели роста на этот год от 6 до 6,5% с учетом инфляции это будет около 3%. В прошлом году рост составил 6,6%, самый скромный за 28 лет. Строка бюджета на оборону, которая до 2016 года превышала две цифры в год, увеличится на 7,5% в 2019 году по сравнению с 8,1% в 2018 году.

«Мы должны быть готовы к тяжелой борьбе. Не стоит недооценивать трудности, с которыми мы сталкиваемся, но наша уверенность не должна ослабляться», - подчеркнул премьер в своем выступлении, которое открывает ежегодную сессию Национального народного собрания, законодательного собрания Китая, в большом зале народных собраний Пекина.

Но перед тем, как около 3000 делегатов со всего Китая приехали, Ли также дал понять, что китайское правительство не предлагает каких-либо радикальных изменений и продолжит политику, которую оно проводит до сих пор. «На фоне сложного международного климата, который быстро меняется, мы должны сохранять нашу стратегическую направленность и выполнять нашу работу в соответствии с планами и целями, которые мы уже поставили перед собой».