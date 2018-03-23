Китай увеличивает финансирование военной отрасли

Военный бюджет Китая в этом году вырастет, по словам премьер-министра Китая Ли Кэцяна, на 7,5%. Расходы Китая на государственную безопасность вырастут только на 5,6% и составят 179,78 млрд юаней (23,652 млрд евро).

В целом, расходы на оборону в этом году достигнут, согласно финансовому отчету, представленному во вторник в начале ежегодной сессии Законодательного собрания Китая, в размере 1,19 трлн юаней или 156,675 млрд евро. Эта цифра удерживает Китай на позиции второй страны в мире по военным инвестициям, находясь позади только от Соединенных Штатов.

С этим бюджетом президент Китая Си Цзиньпин поддерживает свои стремления, представленные в 2017 году, завершить модернизацию Народно-освободительной армии (НОС) к 2035 году и создать первоклассные вооруженные силы, способные превалировать в любом виде войны до 2050 года.

На пресс-конференции перед открытием законодательной сессии официальный представитель Народного собрания Чжан Йесуи заверил, что увеличение оборонного бюджета будет «разумным и целесообразным» для «защиты национальной безопасности и военных реформ с китайскими характеристиками».