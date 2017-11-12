Трамп дискредитирует кубинский бизнес

Администрация Дональда Трампа 4-го февраля объявила о принятии меры, которая усилит осаду кубинской экономики, позволяя гражданам США подавать в суд на некоторые компании, находящиеся под контролем армии или разведывательных служб режима.

На практике это означает, что компании и инвесторы из третьих стран освобождаются от судебных исков, но администрация оставляет открытой возможность продолжать затягивать гайки для диктатуры Кастро тем же путем, в период высокой напряженности в регионе из-за венесуэльского кризиса.

Процесс «оттепели», начатый администрацией Барака Обамы с Кубой, закончился прибытием Трампа в Белый дом, который решил ограничить поездки на остров и запретить коммерческие отношения с конгломератом его вооруженных сил. Об увеличении давления, объявленном в понедельник, говорится в Разделе III так называемого закона Хелмса-Бертона, принятого в 1996 году при правительстве демократа Билла Клинтона. Теоретически, это позволяет гражданам кубинского происхождения требовать в судах Соединенных Штатов имущество, которое было отобрано у них во время революции более полувека назад.

В течение этого периода все иностранные фирмы остаются под защитой закона, не включая компании из черного списка, связанных с режимом. В него входят такие организации, как Министерство революционных вооруженных сил и Министерство внутренних дел, пять бизнес-групп (Cimex, туристическая компания Habaguanex, Gaesa, туристическая группа Gaviota и Союз военных предприятий) и длинный список отелей в Гаване, Сантьяго и Варадеро, среди прочих анклавов, несколько с знаками Meliá и Iberostar, оба принадлежат Гавиоте.