«Вот это поворот!»: Mazda CX-5 «наказала» Mitsubishi Outlander XL в гонке по прямой

Кроссовер с более слабым мотором может превзойти более производительный паркетник из-за своего невысокого веса.

Блогер с YouTube-канала «AUTO VRN» решил выяснить, кто лучше в гонке по прямой, устроив соревнование между Mazda CX-5 и Mitsubishi Outlander XL. Сражение японских кроссоверов записали на видеоролик.

Подкапотное пространство прославленного «Аутлендера» занимает 6-цилиндровый мотор объемом 3,0 литра, выдающий 220 лошадиных сил, который приводится в действие 6-ступенчатой АКПП. Интересно, что эта лучшая комплектация Mitsubishi Outlander XL, способная разгоняться до первой «сотни» за 9,7 секунды. Масса «Мицубиси» составила 1 720 кг, а помимо того, кроссовер оснастили 18-дюймовыми колесами.

Mazda CX-5 получила под капот 2,5-литровый 194-сильный агрегат, работающий в тандеме с 6-позиционной автоматической трансмиссией. Этот «японец» весит поменьше – 1 620 кг и получил более легкие колесные диски размером 17 дюймов. Первую «сотню» автомобиль набирает за 9,0 секунды.

В первом заезде Mazda CX-5 резко вырвалась вперед, значительно обогнав Mitsubishi Outlander XL, чем удивила блогеров. «Вот это поворот!», - восхитились эксперты. Второй заезд показал тот же самый результат – «Мазда» просто «рвет» «Аутлендер». Остальные заезды тоже демонстрируют превосходство Mazda CX-5 над Mitsubishi Outlander XL. Таким образом, «Мазда» смогла «наказать» «Аутлендер».