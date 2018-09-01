Япония установила самые длинные в мире качели

Их длина равняется 163 метра. На них одновременно могут раскачиваться 100 человек.

Они появились в парке развлечений «Хибикинада», находящемся в городе Китакюсю, и они уже зафиксированы в Книге рекордов Гиннеса. Таким образом, Япония установила качели, которые стали самые длинные в мире.

Они выполнены в форме круга. Представители книги рекордов уже сообщили, что эти качели на данный момент не имеют своего аналога на планете. Власти муниципалитета, в связи с этим, получили соответствующий диплом.

После этого произошло опробование нового аттракциона, которым стала располагать Япония. Первыми стали местные школьники. Их отбирали через интернет с помощью специально организованной лотереи.

Ранее, посетители развлекательного японского парка «Хибикинада» жаловались, что качели в нём уже стали старыми и перестали отвечать требованиям по безопасности.

Родители отдыхавших в нём детей, буквально, засыпали городской муниципалитет соответствующими просьбами.

Старые качели были демонтированы. На новый проект было выделено более миллиона долларов.

При этом, местные власти приняли решение сделать их многоместными, чтобы посетители не стояли в очереди и могли развлекаться одновременно.

Это было сделано. Сейчас в Японии появились самые длинные в мире качели.

Предыдущий рекорд принадлежал одному из парков, находящихся в Голландии. Длина установленных там качелей составляет 133 метра.

Российские посетители Сети уже отметили этот момент и пожелали, чтобы и наши муниципалитеты не обделяли своим вниманием детей.