Московский парк «Остров мечты» построил новый огненный аттракцион

В новом парке «Остров мечты» установили новый экстремальный аттракцион «Храм огня». Парк еще не открылся, но уже был назван «московским Диснейлендом» и точно покорит многих любителей экстремальных развлечений.

Место, в котором расположен новый аттракцион «Храм огня», выполнено в стиле руин древнего города. По легенде город принадлежал южноамериканским индейцам. Фанаты экстрима смогут подняться на 20-ти метровую высоту, прокатится под искусственными языками пламени и светящимися музыкальными струями воды. Сопровождаемые эффекты создадут незабываемую атмосферу для посетителей. Аттракцион будет работать в режиме резких перепадов высоты и круговых вращений. Экстремальные качели будут доступны гостям старше 11 лет.

По прогнозам парк «Остров мечты» станет одним из крупнейших детских парков в мире. Он сможет сравниться с американской версией «Диснейленда», но с явным национальным колоритом. В «московском Диснейленде» будет около пяти разных зон: детская, семейная, развлекательная, спортивная, парковая зона со скверами и прудами. Также на территории парка будет построен кинотеатр, торговая галерея, концертный зал.

Проект реализуется на месте бывшего парка 60-летия Октября. Бюджет, выделенный на строительство около полтора миллиарда долларов.

Кроме аттракциона «Храм огня» смонтированы такие качели как верёвочная башня падений, огромная цепочная карусель, «Ледяная карусель», аттракцион «Птеродактили».

Открытие долгожданного парка планируется этой осенью, к празднованию Дня города.