«Четырехдверка» рассекречена: BMW 8 Series Gran Coupe показали почти без камуфляжа

Фотошпионам удалось сделать снимки BMW 8 Series Gran Coupe во время транспортировки на автовозе – камуфляжная маскировка в небольших количествах скрывала только его заднюю часть.

На снимках можно заметить уже знакомые изогнутые линии купеобразного кузова, которыми обладает двухдверный вариант модели. Внешне можно заметить лишь отличие, заключающееся в увеличенном расстоянии между осями, благодаря чему «четырехдверка» приобрела более просторный салон.

Что касается линейки двигателей, то здесь новинка будет оснащена 3-литровым мотором мощностью в 320 л.с. и 4,4-литровым 540-сильным силовым агрегатом. Пару им составит 8-диапазонный «автомат».

Покажут публике BMW 8 Series Gran Coupe на мюнхенской выставке NextGen от BMW Group, которая состоится в конце июня. А продажи автомобиля в Европе будут открыты в сентябре.