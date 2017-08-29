В США прохудился ядерный саркофаг: Отходы пойдут в Тихий океан

Это касается залитого бетоном хранилища ядерных отходов от испытаний, находящегося на острове Ранит. Не исключено и его полное разрушение.

В США сильно прохудился этот ядерный саркофаг. В его корпусе появились существенные трещины. Следовательно, радиоактивные отходы пойдут в Тихий океан.

Об этом сообщил Антониу Гутерриш, являющийся генеральным секретарём ООН. Именно он с самого высокого поста проинформировал весь мир, что в саркофаге, находящемся в США, уже появились множественные трещины.

Для восстановления этого хранилища не предпринимается никаких мер. Не исключено, что полное разрушение бетонного купола может состояться уже при ближайшем мощном тропическом циклоне.

Этот остров находится рядом с Маршалловыми островами. Там, когда проходила холодная война, проводились ядерные испытания. В них, помимо США, участвовала также и Франция. О том, какая судьба после этого постигнет местное населения, эти государства совершенно не задумывались.

Испытания атомных бомб были не единичными и исчислялись десятками. Тысячи людей после этого пострадали от того, что на островах стали массированно выпадать радиоактивные осадки. Многие, осознав опасность, просто покинули дома, решив начать жизнь заново в другой точке планеты.

В прошлом веке, в начале 1970-х годов на территории острова Ранит произвели постройку специального бункера. Туда была свезена земля с полигонов, на которых проводились ядерные испытания. При этом толщина бетонных стенок этого сооружения составляет лишь 43 сантиметра.

США уже рассекретили более 750 лент, посвящённых ядерным испытаниям, которые проводились в период 1945-1962 годы.

Удивительным является то, что Холодная война давно позади, а вот о её наследии, похоже, в США совершенно забыли. То, что она преодолена – это хорошо. А вот то, что связанные с ней объекты могут быть разрушенными и радиоактивные заражения попадут в Тихий океан – это плохо.

Странным уже является и сама толщина бетонных стенок, которые получил ядерный саркофаг США. Многие стационарные гаражи России могут похвастаться не меньшими.

Прошло уже 50 лет с момента захоронения отходов. Похоже, США совершенно не заботит трагедия, которая может случиться вдали от берегов этого государства.

Если уже и в ООН обратили внимание на эту проблему, значит она достаточно серьёзна и угрожает значительной акватории Тихого океана.

Достаточно интересным является тот факт, что плёнки, относящиеся к тем испытаниям, которые уже начали разлагаться, были быстро восстановлены специалистами США и отцифрованы.

Понятно, это ещё может принести прибыль. А вот затраты на восстановление находящегося «где то там» ядерного саркофага – это сплошной убыток.

Лишний мазок к теме, как в США относятся к нанесённому ими вреду кому-нибудь другому.

В то же время, с ядерным саркофагом на острове Ранит необходимо что-то делать. И очень срочно. Иначе катастрофа в регионе может стать неминуемой.