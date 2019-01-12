Спрятанный британской разведкой Скрипаль дал о себе знать

Сергей Скрипаль выжил — в этом теперь не сомневается его племянница Виктория.

Впервые после рокового отравления в Солсбери британский шпион и бывший полковник главного разведывательного управления РФ вышел на связь со своими российскими родственниками.

9 мая на автоответчик телефона Виктории Скрипаль поступило сообщение от пропавшего без вести дяди.

В нём он поздравил Викторию с Днём Победы, поинтересовался здоровьем ее и супруга, посетовал что она не взяла трубку. Также добавил что у него и Юлии все в порядке.

О звонке известно стало не сразу, поскольку Виктория находилась вне зоны доступа и получила сообщение лишь спустя некоторое время.

Также, как стало известно журналистам, Сергей Скрипаль чуть ранее уже беседовал с Викторией по поводу ее конфликта с председателем ТСЖ, завершившегося дракой, в ходе которой они с мужем были избиты. Посоветовал привлекать к себе поменьше внимания.

Виктория Скрипаль, недавно сделавшая заявление о вероятной гибели в Британии её скандально известных родственников, теперь не имеет сомнений, что оба они живы.