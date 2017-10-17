The Sun назвала имена россиянки и ее мужа, отравившихся в Солсбери

По данным британского издания, это уроженка Нижнего Новгорода, модель Анна Шапиро и ее муж Алекс Кинг, подданный Британии. Поужинать в ресторане им посоветовала хозяйка дома, который пара снимала в окрестностях Солсбери. По словам Анны, услышав это предложение, она в шутку понадеялась, что они с мужем не отравятся. А уже через несколько часов супруги оказались в местной больнице.

Напомним, инцидент произошел в воскресенье вечером в ресторане Prezzo – всего в нескольких сотнях метров от заведения, в котором в свое время ужинали Сергей и Юлия Скрипаль. Анна ела пиццу, а Алекс – рыбу с овощами и картофелем. Через некоторое время мужчине стало плохо, он вышел в туалет. А еще через 15 минут жена нашла его без сознания на полу. При этом изо рта у него шла пена, говорит Анна. В больнице женщина уже не видела мужа, лишь знает, что его ввели в искусственную кому. Сама Шапиро уже выписана из стационара.

30-летняя модель, которая, по данным Sun с 2006 года имеет израильское гражданство, заявила репортерам, что подозревает в своем отравлении российские спецслужбы. «Русские думают, что я британский шпион», - приводят СМИ ее слова.

Однако Скотланд-Ярд не спешит соглашаться с пострадавшей. Хотя на место инцидента в воскресенье выезжала спецгруппа химзащиты, британская полиция и медики заявили, что в данном случае речь об использовании ОВ не идет. Sun, сославшись на свои источники в органах правопорядка, озвучила другую версию происшедшего. Согласно ей, супругов отравили стрихнином – сильным ядом, который часто используют против крыс и мышей.

Сейчас полиция Уилтшира продолжает расследование нового отравления в Солсбери.