Премьер Малайзии назвал итоги расследования крушения MH17 политизированными

По заявлению главы правительства Малайзии Махатхира Мохамада, расследование шло в однобоком ключе и было направлено на то, чтобы свалить всю ответственность за случившуюся трагедию на Российскую Федерацию.

По мнению премьер-министра, выдвинутые обвинения в сторону России являются бездоказательными. Из доклада о результатах расследования известно, что ракета, которая сбила малазийский Boeing-777 была произведена на территории России, но это не исключает возможности ее запуска украинской стороной.

Мохамад добавил, что подобные ракеты состояли, в том числе и на вооружении украинской армии и сил ополчения.

Напомним, пассажирским Boeing-777 компании «Малазийские авиалинии» выполнялся рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Лайнер потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории Донецкой области Украины. В результате катастрофы погибло 298 пассажиров – граждан 10 стран. В обстоятельствах прохождения активных боевых действий на земле Киев обязан был закрыть воздушное пространство для международных пассажирских рейсов. В Совместную следственную группу для изучения подробностей катастрофы были приглашены специалисты из Бельгии, Нидерландов, Австралии, Малайзии и Украины. 24 мая экспертами был опубликован доклад, в котором указывалось на прямою вину Москвы в произошедшем. По заключению специалистов, пуск ракеты, сбившей самолет, был произведен с зенитной ракетной установки, которая могла состоять на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады российской армии.