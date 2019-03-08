Пентагон считает катастрофой для истребителей F-35 поставку Турции российский С-400

В Министерстве обороны США утверждают, что продажа турецкой стороне российских зенитно-ракетных комплексов С-400 откроет для Москвы возможности для сбора разведданных об американских истребителях пятого поколения F-35.

По словам помощника главы Пентагона Кэтрин Уилбаргер, поставки будут оказывать негативный эффект на отношения между Турцией и США. Кроме того, процесс может поставить под сомнение целесообразность нахождения Турецкой Республики в НАТО. Также Уилбаргер добавила, что система С-400 специально разрабатывалась для противодействия таких самолетов, как F-35, и с этой позиции поставка подобных комплексов ПВО – это «огромный вызов» для Соединенных Штатов.

В ответ на заявления Минобороны США турецкий посол Сердар Кылыч заверил, что размещение американских истребителей будет вне зоны действия российских ЗРК.

В тот же день президентом Турции Реджепом Эрдоганом было предложено коллеге из США организовать переговорную группу по С-400. Ранее Анкара уже заявляла, что не планирует отказываться от приобретения российских комплексов, первая партия которых должна прийти уже в июле.

Ранее в США заявляли о несовместимости С-400 со стандартами вооружений НАТО. Вашингтон угрожал введением санкций против страны-покупателя и неоднократно предупреждал о возможной задержке или отмене процесса продажи новейших F-35.