В Финляндии начали ликвидировать шиповник

Стало известно, чем шиповник «не угодил» властям Финляндии.

Ученый Александр Соловьёв объяснил, что шиповник появился в соседней Финляндии в 1990-х. Все последующие годы он довольно быстро разросся. Власти решили ликвидировать кустарник, однако это оказалось «практически невозможным».

Соловьёв добавил, что проблема шиповника в Финляндии сопоставима с проблемой борщевика в России. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

С 1 июня этого года в Финляндии признали шиповник морщинистый (Rósa rugósa) – инвазионным видом, иными словами, распространение этого кустарника вредит биологическому многообразию.

Сейчас власти страны призывают уничтожить шиповник данного вида в парках, садах, пляжах и даже на обочинах дорог. На уничтожение кустарника, который разросся в большие плантации, выделена соответствующая техника; отдельные кусты можно уничтожать вручную. «Проект» планируется завершить в течение трёх лет.



