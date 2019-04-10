В Японии планируют «чипировать» домашних животных

В ближайшее время в Японии будет представлено новое законодательство, которое может обязать заводчиков и продавцов домашних животных, проводить обязательную процедуру снабжения их электронными чипами.

Целью такой процедуры является прежде всего отслеживание питомцев в случае его потери, либо если хозяин намеренно захочет избавиться от животного выбросив его на улицу.

С данным законопроектом в ближайшее время выступит бюджетная комиссия нижней палаты парламента страны. По данным главных ветеринарных служб Японии, процедура будет выглядеть путем введения небольшого электронного микрочипа под кожу животного. Данный микрочип будет хранить информацию с уникальным номером, по которому можно будет определить всю необходимую информацию о месте проживании и владельце. Считываться такая информация будет с помощью специальных приборов.

Новый законопроект будет распространяться в обязательном порядке только на заводчиков и продавцов животных. В свою очередь владельцам будут настоятельно рекомендовать провести эту процедуру в добровольном порядке. Такая технология существенно облегчит поиски питомцев в случае землетрясения или иной ситуации, а также поможет правоохранительным органам в поиске владельцев питомцев, которые сознательно оставили кошку либо собаку на улице, что запрещено законами Японии.

Напомним, что в Японии широко распространено содержание домашних питомцев.