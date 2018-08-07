Атомные подлодки РФ всплыли во льдах Арктики в рамках учений

Отрабатывая плановые учения в зимних условиях, многоцелевая атомная подлодка проекта 885 и две стратегические субмарины проекта 667БДРМ выполнили всплытие в полыньях среди льдов Арктики.

Помимо отработки вычисления полыньи и всплытия во льдах, экипажами были отработаны практические задачи включая применение оружия подо льдом. С поставленными задачами экипажи справились.

Подводные крейсеры третьего поколения «Тула» (К-114) и «Новомосковск» (К-407) являются стратегическими суднами проекта 667БДРМ «Дельфин». Они снабжены новыми баллистическими ракетами с новейшей системой управления и спутниковой навигацией.

Подводный крейсер «Северодвинск» (К-560) является основным кораблем проекта 885 «Ясень» и первой введенной в эксплуатацию подлодкой четвертого поколения. Оснащен новейшими торпедными аппаратами калибр которых составляет 533 мм (боекомплект насчитывает 30 торпед).

Четвертое поколение подводных лодок является новейшей разработкой современности. Судна обладают максимально сниженной шумностью работы двигателей, а также оснащены многофункциональными системами обнаружения потенциального противника и ведения ответного огня. Началом производства подводных лодок четвертого поколения принято считать 1995 год.