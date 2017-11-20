Компания «Volkswagen» уволит больше 4000 тысяч сотрудников

Немецкая компания «Volkswagen» через пару лет сократит около четырех тысяч сотрудников. Производители начнут внедрять совершенные технологии по сборке автомобилей и электромобилей, которые заменят людской труд.

Производитель германских автомобилей намерен крупно инвестировать в совершенствование IT-систем и передовых технологий для применения на своих предприятиях. К 2023 году сумма инвестиций в новые направления будет составлять 19 миллиардов евро.Но также к этому времени компания, возможно, сократит до 4000 тысяч сотрудников непроизводственной сферы. Внедренные технологии смогут выполнять значительно быстрее и больше операций, нежели человек выполняет вручную.

Финансовые средства будут сосредоточены как в административной сфере, так и в сфере производства. Глава отдела по производству автомобилей марки «Volkswagen» Ральф Брандштеттер рассказал, что компания планирует создать до двух тысяч рабочих мест связанных с IT- сферой. Сотрудникам будущего цифрового отдела работа будет обеспечена минимально до 2029 года.

Руководители заявляют, что если придется сокращать штат сотрудников в связи с внедрением новых технологий, то к вопросу подойдут крайне ответственно со всех социальных сторон.