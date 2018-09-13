Печенье с предсказаниями помогло американцу выиграть 345 млн долларов

Американец Чарльз В. Джексон-младший нашел выигрышный номер, как не странно, на задней стороне бумажки из печенья с предсказаниями.

Данное событие произошло в штате Северная Каролина на востоке США. Во время обеда с внучкой в одном из вьетнамских ресторанов, Чарльз обратил внимание на обратную сторону бумажки из печенья, которую дала ему внучка. На ней-то и был написан счастливый номер лотерейного билета. В начале американец скептически отнесся к этому номеру, не поверив, что он сможет выиграть приз. Сперва он подумал, что последняя цифра не совпала и его выигрыш составил всего 50 тысяч долларов.

С учетом вычета налогов, Чарльз Джексон получил около 158 млн долларов. Распорядиться суммой американец решил следующим образом – часть отдаст на благотворительность и съездит с супругой во Вьетнам. Также 1 млн долларов он планирует отдать родному брату, с которым был уговор, в случае если кто-то из них выиграет крупную сумму, то поделится со вторым одним миллионом долларов.

Мужчина утверждает, что выигрыш в дальнейшем не изменит его жизнь. Он и дальше будет носить обыкновенные джинсы, только купит себе еще пару новых.

Отметим, что в организованной лотерейной игре, шансы на выигрыш крайне малы. Например, чтобы выиграть в лотерею с билетом, зачеркнув при этом поле цифр, шанс на выигрыш составляет 1 к почти 175 миллионам.