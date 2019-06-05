Американский военный крейсер подрезал российский корабль

Американский крейсер вблизи с российским кораблем осуществил опасный маневр, из-за чего чуть не произошло их столкновение. Инцидент произошел в Восточно-Китайском море.





Известно, что сегодня утром, в пятницу 7 июня, в 06:34 по Москве, американский военный крейсер USS Chancellorsville вплотную приблизился к российскому противолодочному кораблю «Адмирал Виноградов». В итоге, морским суднам чудом удалось избежать столкновение.



Отряды американского и российского флота осуществляли движения параллельным курсами и никак не должны были пересечься, однако крейсер USS Chancellorsville резко изменил свою траекторию, в тот момент, когда между ним и «Адмиралом Виноградовым» было расстояние всего лишь 50 метров.



Напомним, что не так давно 5 июня пресс-служба американского военного флота заявила, что российский истребитель крайне опасно перехватил противолодочный самолет Р-8А из США, данное событие произошло над Средиземным морем, однако российская сторона отказалась принимать обвинения, посчитав, что расстояние между самолетами было безопасным.