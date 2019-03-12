Девушка уснула в кино и случайно нашла любовь

Девушка из Малайзии уснула в кинотеатре, а проснувшись увидела, что ее за руку держит привлекательный молодой человек, который сидел рядом.

По словам малазийки, в кинотеатр отправилась на просмотр фильма «Алладин» одна. Рядом с ней сидел красивый и высокий парень. В какой-то из моментов мюзикла девушка уснула, а когда открыла глаза, заметила, что ее за руку держит тот самый сосед. По словам девушки, она попыталась убрать руку, но парень ее не отпускал. Остальную часть фильма они досматривали, держась за руки. Когда закончился сеанс, незнакомец ушел так и не сказав ни слова. «Почему ты не оставил мне свои контакты?» — спросила малазийка, написав на своей странице в социальной сети.

Позже как сообщилось, она все же нашла загадочного незнакомца – он поставил «лайк» к ее записи. Девушка написала ему, и он пригласил ее на прогулку что бы узнать о друг-друге. Также девушка написала, что благодарит своего друга за то, что у него не получилось пойти с ней в кино в результате чего повстречала таинственного парня. К чему дальше приведет таинственное знакомство двух людей остается загадкой.

Комментирующие новость двояко отнеслись к сложившейся ситуации. Кто-то из читателей считает эту историю романтической, а кто-то пишет, что трогать человека без его на то согласие недопустимо.