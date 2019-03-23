Ежегодная распродажа PlayStation «Время играть» поражает огромными скидками

Стартовала глобальная распродажа PlayStation «Время играть». Мероприятие проходит ежегодно. Целых 11 дней поклонники PlayStation смогут приобрести уникальные игры от Sony со скидками до 70%. Распродажа продлится до 17- 18 июня.

Скидки распространяются на такие игры: «Жизнь после», God of War, «Detroit: Стать человеком», обновлённый Mortal Kombat 11. Кроме этого, будет возможность приобрести игры сторонних издателей Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games), FIFA 19 (Electronic Arts), RESIDENT EVIL 2 (Capcom) и множество других известных игр.

В распродаже участвуют не только эксклюзивные игры, но и игровое оборудование – комплекты игровой консоли, гарнитуры. Со скидкой в 7000 рублей можно будет приобрести обновленную гарнитуру виртуальной реальности Sony PlayStation VR. В комплекте с гарнитурой идет камера PlaystationВ и целых 5 игр. А если давней мечтой была покупка Xbox, то у крупных ретейлеров действуют скидки на Xbox One, сумма скидки составит почти 10 тысяч рублей.

Кроме игр и устройств, компания Sony сделала скидку в 30% на покупку подписки PlayStation Plus.