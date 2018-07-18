Заблокированные аккаунты Instagram будут восстанавливаться без потери никнейма

Компания Instagram заявляет, что в ближайшее время будет доступен новый метод защиты никнеймов при взломе учетных записей.

Взлом аккаунтов социальных сетей это не редкость. Восстановление заблокированных аккаунтов не самая быстрая процедура. Обычно для восстановления аккаунта Instagram нужно обращаться к администрации сервиса, заполняя форму поддержки.

Отдел безопасности Instagram предложил новый метод восстановления доступа к аккаунту. Разработчики заявляют, что при использовании новых функций гарантируется безопасность данных пользователя даже при взломе аккаунта. Если хакеры взломали страницу и попытались изменить имя или данные, пользователь всё равно сможет восстановить свою учетную запись. Instagram запрашивает разные виды информации, а после отправляет пользователю код из шести знаков. Имя пользователя будет заблокировано и не сможет использоватся некоторое время.

Предлагаемый метод не защитит полностью аккаунты от взломов, но всё же сможет отпугнуть злоумышленников. А также поможет пользователям быстро и безопасно восстановить доступ к своим страницам без потери никнейма.

Разработчики Instagram пока не объявили точных сроков введения новой системы защиты для всех пользователей. На данном этапе, функция защиты имени пользователя доступна только для пользователей с системой Android. В ближайшее время планируется запустить версию для пользователей iOS.

Конечный результат нового метода предусматривает, что пользователь сможет самостоятельно восстанавливать свою учетную запись в приложении без ожидания действий отдела безопасности сервиса.