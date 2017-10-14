Порошенко заговорил на русском при визите в Генпрокуратуру Украины

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не одёрнула украинского экс-президента и не предложила пользоваться государственным языком.

Украинское Госбюро расследований ведёт в отношении Петра Порошенко 20 дел. Сейчас бывшему главе Украины следователи выдвинули первое обвинение. Оно касается назначения Сергея Сёмочко первым замом главы Службы внешней разведки. Журналистские расследования подозревали данного персонажа в коррупции.

Характерно, что 10 месяцев экс-президент на своё усмотрение ходил на допросы или выбрасывал повестки. Видимо, произошло нечто неординарное.

Пётр Алексеевич с сопровождающими ворвался в офис Ирины Венедиктовой, украинского генпрокурора. Женщина утверждает, что посетители пытались оказать на неё давление.

Порошенко сначала высказывал представительнице закона недовольство на украинском, затем стал пользоваться суржиком, а потом – чистым русским языком. Ему в этом никто не препятствовал.

При президентстве Порошенко власть системно угнетала все существующие на Украине языки общения, кроме государственного. Они выдавливались из эфиров, образования и так далее.

Показательный момент. В ходе президентской компании на Украине в апреле 2019 года Пётр Алексеевич увидел отставание от Зеленского и быстро сменил тональность: «Никто не будет посягать на право говорить на русском. Я сам русскоязычный».

Суть в том, что при эмоциональной нагрузке человек безотчётно переходит на родной для него язык.