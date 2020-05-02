В Пекине за 9 дней провели более 2,29 млн тестов на коронавирус

В пятницу COVID-19 был обнаружен у 22 человек, 2 из них работали на местном пищевом производстве.

Власти Пекина опубликовали информацию, согласно которой в столице за период с 11 по 20 июня было проведено более 2,29 млн тестов на коронавирус. Такая активность чиновников связана с повторным возникновениям очага болезни на местном оптовом рыбном рынке.

В отчёте говорится, что на вечер пятницы подтверждено 22 новых случая COVID-19, возраст самого юного — 1 год, самого возрастного — 56 лет. Власти города озабочены тем, как сильно могла распространиться продукция с рынка и советуют местным торговым сетям воздержаться от реализации морепродуктов.

Также отмечается, что 2 из числа заболевших работали на местном пищевом производстве, но не сообщается ни название компании, ни число работников, которые могли контактировать с заболевшими.

На данный момент горожане находятся на 14-дневном карантине, по окончанию которого потребуется сдать повторный тест на коронавирус.