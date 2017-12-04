Представлен новый кроссовер Holden Equinox LTZ-V 2018

Бренд Holden продемонстрировал перед мировым обществом свой новый кроссовер Holden Equinox LTZ-V 2018 модельного года. Новинка обладает высокоэффективной силовой установкой, инновационным технологическим оснащением и изысканным внешним стилем.





Общие сведение



Австралийская, хоть и собранная в Мексике, новинка является достаточно габаритным транспортным средством, которое идеально подходит для поездок всей семьей или большой компанией. В Holden Equinox LTZ-V 2018 модельного года имеется все для комфортных и безопасных путешествий. На мировом рынке новый кроссовер должен навязать конкуренцию таким автомобилям, как Chevrolet Captiva и Mazda CX-5.



У Holden Equinox LTZ-V есть все, чтобы обрести высокую популярность среди автолюбителей по всему миру. Автомобиль, несмотря на современное оснащение, яркий стиль и высокопроизводительную силовую установку, не будет пугать покупателей высокими ценниками.





Практичность



Длина австралийской новинки составляет 4652 миллиметра, в этом плане Holden Equinox LTZ-V 2018 модельного превосходит своих основных конкурентов. К слову, длина Mazda CX-5 составляет 4550 миллиметров. Такие большие габаритные размеры сказались на уровне практичности нашего главного героя исключительно с положительной стороны.



Салон кроссовера очень вместительный и практичный, в нем комфортно находится абсолютно на любом сидении. Даже если сзади посадить три человека с широкими плечами, но они не будут доставлять друг другу дискомфорт. Около первого ряда сидений находятся два подстаканника, розетка на 12 вольт, USB порт и разъем AUX. Holden Equinox LTZ-V 2018 модельного года может порадовать своих покупателей современной площадкой для беспроводной зарядки смартфона.



Даже если у водителя или пассажиров рост под два метра, в потолок головой все равно никто не упрется. Говоря о задних сидениях, стоит отметить большое пространство для ног, что в последнее время становится настоящей редкостью. За климатом в салоне следит инновационная система вентиляции, которую можно настроить для первого и второго рядов на абсолютно разные параметры. Безусловно разработчики не могли не подумать о безопасности детей, поэтому на втором ряду сидений имеется система ISOFIX, благодаря которой можно быстро и надежно прикрепить детское кресло.



Багажный отсек у Holden Equinox LTZ-V 2018 модельного года очень вместительный и просторный. Его общая вместительная способность составляет 846 литров, что является прекрасным показателем для современного кроссовера. Однако, если разложить второй ряд сидений, а сделать это не составит никакого труда, то объем багажника составит уже 1798 литров.





Стоимость и оснащение



Приобрести австралийскую новинку можно уже сейчас. Заплатить за Holden Equinox LTZ-V 2018 модельного года придется 46 тысяч долларов, что является приемлемым ценником, если отталкиваться от цен на другие современные кроссоверы схожего стиля. Покупателям в обязательном порядке предложат самостоятельно выбрать оснащение транспортного средства, таким образом можно еще улучшить автомобиль, правда ценник может существенно увеличится.



В стандартное оснащение входят следующие элементы: 19-дюймовые колесные диски, электропривод для открывания багажника, автоматические стеклоочистители с датчиками дождя, рейлинги на крыше, светодиодные ходовые огни снаружи и внутри, система подогрева передних сидений, подогрев рулевого колеса, беспроводная зарядка для смартфонов, кожаная отделка салона и двухзонный климат-контроль, система навигации, камера заднего вида и так далее.



Стоит еще выделить 8,0-дюймовую мультимедийную установку, которая представляет собой большой сенсорный экран. Данная установка способна, помимо своих основных функций, синхронизироваться со многими смартфонами, благодаря поддержке Android Auto и Apple CarPlay. Также отметим еще акустическую систему автомобиля, которая представляет собой стереосистему Bose и цифровое радио DAB+.





Силовые характеристики



Внутри американского автомобиля разместился высокопроизводительный 2,0-литровый двигатель, который обладает четырьмя цилиндрами и работает только на бензиновом топливе. Данная силовая установка способна развивать мощность 188 л.с. и 353 Нм крутящего момента.



В тандеме с мотором функционирует автоматическая коробка передач, которая характеризуется девятью ступенями. Помимо этого, Holden Equinox LTZ-V 2018 модельного года оснащен интеллектуальным полным приводом, который практически всегда находится в выключенном состоянии, но при необходимости всегда срабатывает, такой метод позволяет заметно уменьшить топливный расход.



Разработчики уверяют, что их новый автомобиль расходует на каждые 100 километров примерно 8,4 литра бензинового топлива. Доля правды в этом есть, но только если ездить исключительно по прямолинейной дороге с высокой скоростью, в городских реалиях следует ожидать, что расход топлива увеличится на 10-15%. В любом случае приемлемые показатели для столь габаритного и мощного транспортного средства. Объем топливного бака Holden Equinox LTZ-V 2018 модельного года составляет 59 литров.



Австралийскую новинку можно назвать «чистым» автомобилем, так как она не выбрасывает большое количество вредных химических веществ в атмосферу. Всего лишь 198 грамм углекислого газа выделяет новый кроссовер проезжая один километр.



