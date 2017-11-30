Татьяна Навка не платит участникам своего мюзикла

Татьяна Навка на программе «Вечерний Ургант» рассказала, что не платит некоторым участникам своего мюзикла.

Фигуристка в скором времени представит премьеру собственного мюзикла на льду — «Руслан и Людмила». На эту работу ее вдохновила собственная дочь Надь. Она очень любит сказки Пушкина и даже давала своей знаменитой маме рекомендации по работе над постановкой.

Главные роли достались самой Навке (Людмила) и Петру Чернышеву (Руслан). Вокальную партию Черномора будет исполнять Филипп Киркоров. Он сразу согласился на предложение поработать в проекте Татьяны. Также в озвучке персонажей примут участие Александр Панайотов и старшая дочь фигуристки Александра Жулина.

В беседе с Иваном Ургантом Навка поделилась информацией о том, что никому из исполнителей музыкальных партий она не платит. Объяснили свое решение тем, что все являются друзьями.