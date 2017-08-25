Поклонники Екатерины Варнавы обеспокоены состоянием ее здоровья

Поклонники участницы шоу «Comedy Woman» обеспокоены состоянием ее здоровья. Екатерина Варнава значительно похудела.

Недавно 33-летняя Варнава опубликовала свою домашнюю фотографию. Актриса на снимке только вышла из душа и обмотана полотенцем. Подписчиков обеспокоило чрезмерная худоба Екатерины. Они и раньше замечали стремительное снижение веса звезды. Но в данном случае они посчитали, что Варнава уже на грани анорексии.

Под фото появились подобные комментарии: «Одни глаза и нос остались».

Екатерина Варнава призналась, что до участия в известном шоу была похожа на парня. И только после созданного для нее образа она стала более женственной. А на сегодняшние изменения в своем весе она ответила с иронией. Сообщила, что здорова и что ее формы вполне устраивают.