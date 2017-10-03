Виктория Дайнеко хотела бы выйти замуж и родить

Виктория Дайнеко поделилась с подписчиками, что хотела бы в 2018 году выйти замуж и родить.

Российская певица Виктория Дайнеко составила список желаний на 2018 год. Главными пунктами из перечня стали: выйти замуж и родить.

В 2017 году певица развелась с барабанщиком Дмитрием Клейманом. Расставание было тяжелым для Виктории. В паре участились ссоры и скандалы. Последней каплей терпения стала измена супруга. Дайнеко с дочерью ушла от мужа.

Сейчас певица восстановилась после разрыва отношений и готова создать новую семью. Она опубликовала снимок обручального кольца и оставила подпись: «Замуж тоже хочу. Ну и с Гарри. Раз не принцем, так Уинстоном».

Также Дайнеко отметила, что не прочь завести братика или сестру для своей дочери.

В списке желаний, кроме вышеупомянутых пунктов, значились: покупка дома в деревне, путешествие в Исландию, а также посещение спектакля в Большом театре.

Подписчики певицы были рады такому оптимистичному настрою на год. Они пожелали ей удачи в достижении всех желаний.