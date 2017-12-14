Возвращенные советские фильмы на украинские телеэкраны побили все рейтинги по просмотрам. В новогодние праздники они оказались наиболее востребованными.

Три года многие советские фильмы находились под запретом. Министерство культуры Украины внесло их в «черный список». Однако в эти новогодние праздники жители страны смогли увидеть «Служебный роман», «Иронию судьбы» и другие любимые фильмы.

Под запретом многие киноленты оказались из-за некоторых высказываний российских актеров, которые не понравились в госструктурах Украины. Этот факт всегда вызывал недовольство у украинцев. Однако никакие искусственные запреты не ослабили любовь к советскому кинематографу.

Некоторые телеканалы показывали фильмы сначала подпольно. Теперь все большее количество каналов подключилось к выставлению этих фильмов в эфир.