Valve удалит из Steam фильмы и видео, не связанные с играми

Компания Valve сообщила, что в скором времени удалит из магазина Steam видео и полнометражные фильмы, которые не имеют отношения к играм.

Пост гласит, что разработчики пытались расширить ассортимент сервиса, добавив возможность просмотра видеороликов. Часть из них предоставлялась пользователям бесплатно, а за фильмы приходилось отдавать реальные средства, так как это интеллектуальная собственность.

По словам Valve, решение не принималось спонтанно. Поддержка сервиса тщательно изучила поведение пользователей и их интерес к просмотру видео. После этого авторы поняли, что предпочтительнее сосредоточиться на улучшении других функций Steam, которые имеют прямое отношение к играм. Из магазина уже удалили раздел с видео, а в скором времени такая же участь постигнет ролики и фильмы. Так что сейчас последняя возможность купить их в сервисе Valve.