Steam Link теперь доступна на всей продукции Apple

Steam Link от Valve теперь доступна на всей продукции Apple. Теперь благодаря Steam Link можно играть в игры из библиотеки Steam с любого устройства.

Приложение Steam Link было выпущено в 2015 году вместе с соответствующим устройством, но в 2018 было заблокировано на всей продукции Apple. После выпуска последнего обновления (16 мая) Steam Link пропала функция покупки игр через приложение, но зато Apple сняли блок, и теперь все пользователи данной продукции имею к ней доступ.

Благодаря этому приложению появляется возможность переносить игры со своей библиотеки в Steam на смартфон, планшет и ТВ. Приложение бесплатным и можно загрузить из любых сервисов.

Корпорация Valve всё больше и больше захватывает игровое пространство геймеров пытаясь создать свою монополию. В дальнейшем, при развитии облачного игрового стриминга Steam уже имеет потенциал стать единственной крупной и надёжной компанией которая будет предоставлять услуги в этой сфере.