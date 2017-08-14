Valve удалила из Steam скандальную игру Active Shooter

Корпорация Valve удалила из своего онлайн-магазина Steam скандальную игру Active Shooter и забанила ее создателя.

Симулятор стрельбы в школе Active Shooter, релиз которого вызвал настоящий скандал в Сети, должен был позволять пользователю выбрать для себя в игре «хорошую» либо «плохую» сторону – возможность играть за стрелка или за бойца спецназа. Игра вызвала бурю возмущения среди посетителей магазина и в геймерском сообществе. Особо остро отреагировали на симулятор в США, где только в нынешнем году произошло более двух десятков расстрелов в учебных заведениях. В результате пострадали десятки учеников и преподавателей. Исследования показали, что число этих жертв больше, чем потери США в военных операциях. А британская неправительственная организация Infer trust потребовала убрать игру из Steam, поскольку она ужасающе жестока.

Спустя неделю после разразившегося скандала Valve наконец удалила стрелялку, а кроме того, заблокировала ее разработчика на своей площадке.

Представитель компании рассказал, что им удалось установить личность человека, который стоял за Revived Games и ее издателем Acid. По данным компании, это некто Ата Бердыев, который уже был не единожды уличен в нарушении авторских прав и правил Steam. Ранее на площадке уже блокировались компании, связанные с ним.