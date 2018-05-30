Valve и Samsung работают над стримингом игр из Steam на Galaxy S10

Samsung с помпой представила свой новый флагман, но мало кому известно, что у Galaxy S10 есть все шансы стать геймерским смартфоном нового поколения.

Корейская мегакорпорация вместе с Valve уже начала работать над вопросом стриминга игр из Steam на этот мобильный телефон. Почему именно Galaxy S10? Это первый коммерческий аппарат с поддержкой 5G.

Проект - на самой ранней стадии, но пока что план Гейба и его корейских друзей выглядит приблизительно так: вы оставляете свой компьютер включенным, он считает всю математику, оперативно “закидывает” её в облако Valve - а вы не менее оперативно “тянете” её по 5G, и спокойно играете в ту или иную игру из своей библиотеки без всяких лагов.

Вопросов к такой схеме - множество. Зачем нужно сомнительное звено в виде вашего ПК? Почему бы всесильному облаку благословенного нашего Габена не взять на себя обсчёт полигонов? Какие ещё сети 5G, если США активно давят Huawei и препятствуют их строительству во всём мире? Поживём - увидим, но первый шаг в сотрудничестве Valve и Samsung в любом случае важен.