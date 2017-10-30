Роуз Макгоун сыграет сама себя в документальном сериале

Известная американская актриса, прославившаяся благодаря роли Пейдж Мэтьюс в «Зачарованных», сыграет сама себя в документальном сериале.

Предварительное название проекта Citizen Rose («Гражданка Роуз»). Весь сериал будет посвящен самой Макгоун. Основной акцент будет сделан на жизненных испытаниях актрисы. А именно: на сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. Также сериал будет освещать проблемы женоненавистничества на просторах Голливуда.

Телепроект осветит общественную деятельность Роуз Макгоун. А здесь она добилась немалого. Актриса поддержала и развила такое движение, как #MeToo. Благодаря этому течению скандалы с сексуальными домогательствами получили огласку.

Будущая документальная работа будет включать пять серий и появится на экранах уже 30 января.