Стало известно имя исполнительницы главной роли в сериале «Бэтвумен»

Руби Роуз снимется в роли персонажа вселенной DC Comics - Бэтвумен. Одноименный сериал планируется к выходу на ТВ-канале CW.

Руби Роуз - американская модель, певица и телеведущая, наиболее известная по своей роли в фильме «Джон Уик 2».

По словам представителей съемочной площадки, она будет первой открытой представительницей ЛГБТ, которая снимется в роли супергероя. Сама актриса отмечает, что о роли супервумен она мечтала с самого детства.

Сообщается, что ее первое появление в образе Бэтвумен планируется в декабре, в традиционном кроссовере ТВ-вселенной DC. Затем начнутся трансляции самого сериала. Сценарий пишется Кэролвйн Дрис, продюсер - Грег Берланти. В настоящее время съемки еще не начаты.

16 мая 2019 года ожидается премьера фильма «Джон Уик 3», где вместе с Киану Ривзом и Руби Роуз также принимают участие и другие актеры из предыдущей части: Иэн Макшэйн, Лоренс Фишберн и Лэнс Реддик. Сейчас известно, что третья часть популярного фильма поменяла свой подзаголовок с «Третья глава» на Parabellum, что с латыни означает «Готовься к войне».