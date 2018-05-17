Объявлено о съемках телесериала о лесбиянке - супергерое Бэтвумен

Телеканал CW начинает работу над новым сериалом о супергероях – центральным персонажем шоу станет Бэтвумен.

Этот персонаж появился во вселенной DC еще в 50-х годах как предмет романтических увлечений Бэтмена. Потом она исчезла, и вновь появилась на страницах комиксов только в 2006 году – уже как открытая лесбиянка. Именно ее нетрадиционная ориентация во многом и привлекла внимание читателей к этому персонажу.

Создатели телесериала также намерены представить Бэтвумен сторонницей однополой любви. Кроме того, Кейт Кейн (настоящее имя Бэтвумен) будет отличаться страстью к справедливости и умением отстаивать свое мнение. Известно также, что девушка будет иметь еврейские корни. На протяжении сезона девушке не только предстоит сражаться на улицах Готэма, но и традиционно побеждать собственных внутренних демонов.

Кто сыграет главную героиню, пока не сообщается. Зато известно, что над сериалом в качестве исполнительных продюсеров будут работать Грег Берланти («Флэш», «Зеленый фонарь») и Джеф Джонс (автор «Супермена»). В сценарную группу войдет Кэролайн Драйз («Дневники вампира», «Тайны Смолвилля»).