Ксения Бородина отметила день рождение подруги Дари Пынзарь. По словам телеведущей, праздник был душевным.

6 января у бывшей участницы телепроекта «Дом-2» был день рождения. Дарья Пынзарь отметила свое 32-летие.

Ксения Бородина с мужем в компании четы Пынзарь решили провести новогодние каникулы в Италии. Там и поздравляли Пынзарь с днем рождения. Праздничный вечер компания провела в ресторане «Assunta Madre».

Ксения поделилась моментами, запечатленными на фото, с подписчиками. Она выразила благодарность Дарье за ее доброту и искренность. Также Бородина отметила теплую и уютную атмосферу вечера.

Поклонники Бородиной отметили, что она выглядела безупречно. Некоторые выразили свое мнение, что телеведущая выглядела лучше именинницы. Дарью обвинили в через чур откровенном наряде.