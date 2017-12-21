Спектакль про «Отморозко» поставили омские заключенные колонии №12. В честь новогодних праздников осужденные собственными силами организовали шоу.

На сцене культурно-досугового центра исправительного учреждения прошла премьера спектакля «Новогодний ремикс». В нем повествовалось о съемках некоего художественного ремейка «Отморозко».

В постановке приняли участие такие всеми узнаваемые герои, как Дед Мороз, Баба- Яга, Кощей Бессмертный и другие. В качестве актеров выступали омские заключенные. Все они занимаются в кружке художественной самодеятельности. Вся работа была произведена исключительно силами заключенных.

Блистательную игру отметили и служащие колонии и заключенные. Актерам шумно аплодировали и долго не отпускали со сцены.

Заместитель начальника ИК-12 отмечает, что подобные мероприятия положительно влияют на осужденных. Они помогают раскрыться творчески. Создается не только атмосфера праздника, но и происходит воспитательное преображение. Шутки, которыми был наполнен спектакль, и отличное актерское исполнение на время перенесли зрителей в сказочный мир. По мнению руководства колонии, такое представление дает осужденным надежду на то, что все мечты осуществимы.