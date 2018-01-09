Омские заключенные приняли участие в шоу «Голос»

Омские заключенные исправительной колонии №3 приняли участие в вокальном шоу «Голос». По признанию одного из членов жюри: «некоторые представленные композиции не стыдно было бы представить даже на телевизионном шоу».

На днях в исправительном учреждении Омска прошло соревнование вокального исполнения. В шоу «Голос» приняло участие 11 заключенных. Подготовку они начали с января текущего года. Были представлены композиции собственного сочинения, а также работы известных деятелей эстрады.

Участников оценивало специально собранное жюри. Они по достоинству оценили таланты конкурсантов. Также отметили профессионализм исполнения. Победителем состязания стал дуэт «Поющие сердца».

Шоу «Голос» среди заключенных впервые состоялось в прошлом году. Нынешний опыт показал успех мероприятия, а также заинтересованность заключенных. Попечительский совет решил сделать шоу традиционным.