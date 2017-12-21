Полумарафон по колонии устроили омские заключенные

Рождественский полумарафон по колонии №7 устроили омские заключенные. Участие в мероприятии приняло больше 30 человек.

Всем желающим предстояло пройти медицинскую проверку. Однако не все были допущены до забега. Только те, кто не имел противопоказаний по здоровью, смогли принять участие в полумарафоне.

Длина дистанции составила 5 км (или 10 кругов) по территории жилой зоны колонии. Не всем удалось осилить трассу. Но это не повлияло на настроение. Начальник колонии отметил, что все больше заключенных заинтересованы в здоровом образе жизни. И сотрудники исправительного учреждения пытаются поддерживать этот интерес. Победители полумарафона были награждены грамотами, а также им были вручены сладкие призы.

Участники полумарафона по омской колонии имели возможность проконсультироваться с профессиональными спортсменами. К тому же, в обязательном порядке им необходимо было изучить теоретические основы правильного бега.