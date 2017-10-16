Марина Федункив стала русалкой океанариума в Канаде. Она рассмешила всех посетителей своим шоу.

Шоу Comedy Woman отправилось гастролировать по Соединенным Штатам и Канаде. Коллектив актеров весело проводит свободное время. Так, Марина Федункив совместно с Екатериной Варнавой и Евгением Бороденко отправились в океанариума Торонто. Там, забравшись в прозрачную стеклянную трубу, Федункив изобразила из себя Русалочку Ариэль. Она проползла через всю трубу, иронически войдя в образ морской обитательницы. При этом она мило общалась с обитателями аквариума.

Видео актриса опубликовала на своей странице в Инстаграм. Видео она сопроводила музыкальной композицией «Дельфин и русалка» Игоря Николаева.

Этим представлением она насмешила не только посетителей океанариума в Канаде, но и всех своих подписчиков.