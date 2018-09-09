Бузова и Батрутдинов в пролете: Лобода поедет зарабатывать на американских фанатах

В отличие от своих коллег, артистка получила визу и весь следующий месяц будет давать концерты в США и Канаде.

Некоторое время назад исполнительница Светлана Лобода похвасталась на своей странице в сети, что в марте отправляется на гастроли. Артистка должна дать концерты в Нью-Йорке, Торонто, Бостоне и других городах США, а также в Канаде. Как многие считают Лободу эпатажной, певица будет зарабатывать на американских фанатах, так как готовит грандиозное и феерическое шоу со своим коллективом.

Отметим, что выступления за рубежом сильно напрягают других знаменитостей. Например, Бузова и Батрутдинов в пролете, так как их концерты так и не состоятся из-за того, что артисты не смогли получить визы. Комику не дали разрешение, при этом не сообщив о причинах отказа. С Ольгой Бузовой ситуация не понятная. Дело в том, что некоторые издания пишут, что ей не дали визу, а другие говорят, что концерты Ольги пришлось отменить, так как она не популярна в США.