В регионах массово отменяют концерты Ольги Бузовой

СМИ выдвинули предположение, что причиной этому являются проблемы с продажей билетов.

Пока что самая аховая ситуация в Пензе. Там администрация концертного зала, в котором Ольга должна была выступать 29 сентября, официально объявила о приостановке продажи билетов. В назначенный ранее день шоу уж точно не состоится, а новая дата пока не называется. При этом на вопросы фанатов в кассах отвечают, что те, кого новый перенос концерта не устраивает, могут сдать билет и вернуть его полную стоимость.

Примерно такая же ситуация сложилась и в Тамбове. Хотя администрация Ледового дворца пока не озвучивает отмену, в кассах полно непроданных билетов. Под угрозой срыва оказались концерты и в Саратовской области, говорят инсайдеры.

Напомним, в Тамбове и Пензе концерты Бузовой уже переносились: изначально певицу ждали еще в мае, потом ее выступления перенесли на сентябрь.

Многие пользователи в соцсетях выразили мнение, что даже самым ярым поклонникам надоело присутствие Бузовой на сцене – ее обвиняют в использовании фонограмм и излишнем высокомерии. Впрочем, есть и другая версия: трудоголик Бузова испытывает некие проблемы со здоровьем, из-за которых ее концертному директору приходится «сдвигать» выступления.

Как бы то ни было, сама Ольга в Instagram сообщила поклонникам, что готовит для них грандиозное шоу в московском «Крокус Сити Холле». Оно должно состояться в середине ноября и приурочено к выходу нового альбома певицы. Возможно, именно этот проект и занимает сейчас все силы Бузовой.