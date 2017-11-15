Настасья Самбурская рассказала о домашнем насилии в семье

Настасья Самбурская рассказала своим фанат о домашнем насилии в семье. Поклонники заподозрили, что именно это стало причиной развода актрисы и ее мужа.

Накануне Настасья Самбурская опубликовала пост в своем блоге, посвященный домашнему насилию. Актриса призвала женщин не тереть унижения, побои и издевательства. Это ни к чему хорошему не приведет. Так можно никогда не узнать счастья, а что самое страшное – получить серьезные физические и психологические травмы.

Знаменитая актриса уверила, что компетентна в данной теме: «И, если мне кто-то скажет, да что я об этом знаю? Я знаю об этом всё! Я выросла в такой семье».

Поклонники решили, что муж Самбурской поднял на нее руку. Ведь не для кого уже не секрет, что пара осле двух месяцев брака разводится. Однако сама Настасья разрыв с супругом Кириллом Дыцевичем никак не комментирует. Ранее высказывались предположения, что причиной расторжения брака является конфликт свекрови с невесткой.