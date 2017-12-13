В Китае отказываются показывать «Звездных войн 8». Кинотеатры по всей стране снимаю ленту с проката.

Последний эпизод культовой франшизы не впечатлил население Китая. Уже через неделю после того, как «Звездные войны 8: Последние джедаи» попали в прокат, повсеместно китайские кинотеатры стали убирать фильм с экранов. Количество показов киноленты к концу второй недели проката снизилось на 92%.

За две недели, что восьмая часть франшизы представлена на широких экранах, кинотеатры собрали только 34 миллиона долларов.

Картина на сегодняшний день занимает всего 2,6% от всех экранов страны. В Китае оказались разочарованы результатами нового эпизода. Кассовые сборы «Звездных войн» значительно меньше комедии местного производства с небольшим бюджетом.

Однако неудача в Китае не отразилась на мировом уровне проката. Фильм уже собрал более 1,2 миллиарда долларов. Таких масштабных проблем с прокатом ленты больше нигде не наблюдалось.