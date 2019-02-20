«Движение вверх» выходит в прокат в Китае и Южной Корее

В Китае и Южной Корее выходит в прокат известный российский фильм «Движение вверх», ставший самым кассовым за историю проката российского кинематографа.

По подсчетам экспертов, сборы фильма на данный момент составляют 3 млрд рублей. В Китае прокат картины стартовал с предварительным просмотром на 1200 экранах, а уже с 13 июня фильм Студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова, телеканала «Россия 1» и кинокомпании «Цетрал Партнершип» будет показан сразу на 10 000 экранах.

По заявлению генерального директора дистрибьютора «Движения вверх» в Китае – Лян Ду, на предварительный просмотр картины были приглашены не только обычные зрители, но также актеры, писатели, представители спортивной общественности, которые остались довольны после просмотра фильма. Зрители возлагают надежду, что после выхода широкого показа, аудитория также положительно отнесется к данной картине.

Показ фильма в азиатских странах проходит в рамках официальной программы Шанхайского МКФ 2018 года. Отмечается, что в Южной Корее кинопрокат «Движения вверх» начнется 20 июня.

Художественный фильм «Движение вверх» передает исторические события, происходившие на Олимпийских играх 1976 года проходивших в Мюнхене. Именно на этой Олимпиаде, в финальном матче, впервые за 36 лет была обыграна баскетбольная сборная Соединенных Штатов.