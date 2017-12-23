Анна Седакова борется с вредной зависимостью. Она публично призналась в своей пагубной привычке и пообещала в новом году избавиться от нее.

В научных кругах зависимость Анны именуют номофобией. Сама же певица называет свое нездоровое увлечение – привычкой не расставаться с телефоном.

Звезда публично написала в своем Инстаграм о том, что осознает свою зависимость. Седакова слишком много времени уделяет социальным сетям, хотя понимает, что в современном мире это необходимость. Она пообещала меньше читать ненужных новостей.

«В наступившем году, прежде всего, я хочу избавиться от этой дурацкой привычки — вечно быть на связи и с телефоном» - пишет Анна.

Подписчики поддержали решение Седаковой. Некоторые напомнили, что специалисты говорят о том, что нахождение продолжительного времени с телефоном вызывает вспышки гнева, головокружение и другие неприятные последствия.

Кто-то даже вдохновился примером певицы и решил присоединиться к избавлению от вредной зависимости.