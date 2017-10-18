Анна Седакова созналась в давней краже, которую совершила еще в детстве. О своем поступке певица рассказала в эфире Love Radio.

Седакова объяснила, что ей до сих пор стыдно. В школьные годы маленькая Аня пела в хоре. Как-то с коллективом она поехала на гастроли в Андорру. Когда все дети покупали сувениры своим родным и близким, Седакова себе этого позволить не могла. Семья Анны в те времена была небогата. Мама не смогла дать денег в поездку. Но дочь очень хотела ее порадовать. Поэтому, когда никто не видел, Седакова стащила какую-то мелкую игрушку с прилавка. Сейчас она даже не вспомнит, что именно это было.

По словам звезды и многодетной мамы, ее до сих пор мучает этот грех. Она не понимает, как другие артисты и знаменитые люди признаются в подобных поступках и просто смеются над содеянным.