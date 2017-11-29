59-летнюю Шэрон Стоун увидели целующейся с молодым мужчиной. Установить личность незнакомца не удалось.

Совсем недавно актриса заявляла о том, что после двух неудачных браков и множества романов, она больше не намерена искать отношений с мужчинами. Она опустила руки и перестала надеяться обрести любовь.

Однако после премьеры показа сериала с участием Стоун папарацци подловили ее в объятиях молодого мужчины. Пара выходила из кинотеатра обнявшись. Они флиртовали друг с другом и приятно проводили время. Не смущаясь фотографов, 59-летнюю Шэрон Стоун поцеловала своего кавалера в губы.

Поклонников актрисы такая новость не смутила. Женщина всегда предпочитала спутников помоложе. Так, ее бывший возлюбленный Мартин Мика был младше Стоун на 22 года.