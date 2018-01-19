"Маньяк" с Эммой Стоун и Джоном Хиллом готовятся к премьере

В сети появились первые кадры из нового сериала «Маньяк», с участием Эммы Стоун и Джона Хилла. В течение всего минутного ролика герои молча сидят друг напротив друга, изменяется только ракурс съёмки и цвет фона.

Известно, что в фильме будет рассказана история молодого человека (герой Джона Хилла), который живет в своем выдуманном мире. В этом мире он успешен, харизматичен и вся его жизнь - сплошной праздник. В реальной жизни он является пациентом психической больницы, который с детства не произнес ни одного слова. В его нафантазированном мире у него есть друг, с которым они строят планы по спасению человечества ото зла. В реальности - он совершенно один.

Всё меняется. когда в клинике появляется новая работница (героиня Эммы Стоун). После знакомства с ней перед парнем встает выбор - оставаться в своем идеальном мире или возвращаться в наш, неидеальный.

Жанр сериала назван «черной комедмей», а его режиссер - Кэри Фукунаги Премьера первого сезона запланирована на 21 сентября этого года, на сервисе Netifix.

Кроме этого стало известно, что на ноябрь 2019 года запланирован выход второй части Зомбиленда, в котором подтвердилось участие всех актеров из первого фильма - Джесси Айзенберга, Эммы Стоун, Вуди Харрельсона и Эбигейл Бреслин.