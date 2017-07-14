В США появится музей селфи. В выставочных залах будет представлена вся истории искусства создания автопортретов.

Инициаторами проекта выступили гейм-дизайнеры Томми Хонтон и Таир Мамедов. Под их руководством в Лос-Анджелесе будет открыт музей селфи. Экспозиции будут включать работы со времен древности до современного периода развития человечества.

Создатели проекта сообщают, что первое селфи запечатленное в истории сделано около 40 тысяч лет назад. Авторами были пещерные люди.

В необычном музее, кроме просмотра экспонатов, все желающие смогут сделать снимки самих себя на специально подготовленных фонах.

Работа музея продлится с 1 апреля по 31 мая. Дальнейшая судьба проекта ока неизвестна. Попасть в выставочные залы можно будет за 25 долларов.